BOWLING GREEN, Ky. (WBKO) -Recap the action from Week One of Courtside on WBKO.

Boys

Final

Barren County: 46

ACS: 52

Final

Franklin-Simpson: 63

Logan County: 52

Final

Greenwood: 46

South Warren: 79

Girls

Final

Barren County: 40

ACS: 25

Final

Franklin-Simpson: 41

Logan County: 29

Copyright 2021 WBKO. All rights reserved.