BOWLING GREEN, Ky. (WBKO) -Catch up on the highlights from week seven of WBKO’s Courtside.

Boys’ Scores

Final

North Oldham: 39

Bowling Green: 59

Final

LaRue County: 42

Warren Central: 64

Final

Russellville: 53

Logan County: 42

Final

Monroe County: 57

Franklin-Simpson: 65

Girls’ Scores

Final

Russellville: 32

Logan County: 31

Final

Monroe County: 37

Franklin-Simpson: 51

Copyright 2021 WBKO. All rights reserved.