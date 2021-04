WCPS students can apply for the Supplemental School Year Program by May 1st

BOWLING GREEN, Ky. (WBKO) - On March 24, Gov. Andy Beshear signed into law Senate Bill 128, which creates the Supplemental School Year Program.

This emergency legislation allows any K-12 student enrolled during the 2020-2021 school year to use the 2021-2022 school year as a supplemental year to retake or supplement courses or grades the student already has taken.

๐˜ผ ๐™ก๐™ค๐™˜๐™–๐™ก ๐™—๐™ค๐™–๐™ง๐™™ ๐™ค๐™› ๐™š๐™™๐™ช๐™˜๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™จ๐™๐™–๐™ก๐™ก ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ซ๐™š ๐™ค๐™ง ๐™ง๐™š๐™Ÿ๐™š๐™˜๐™ฉ ๐™ง๐™š๐™ฆ๐™ช๐™š๐™จ๐™ฉ๐™จ ๐™ค๐™ฃ ๐™–๐™ฃ ๐™ž๐™ฃ๐™™๐™ž๐™ซ๐™ž๐™™๐™ช๐™–๐™ก ๐™—๐™–๐™จ๐™ž๐™จ, ๐™—๐™ช๐™ฉ ๐™จ๐™๐™–๐™ก๐™ก ๐™™๐™š๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™ ๐™ช๐™ฃ๐™š 1, 2021, ๐™ฌ๐™๐™š๐™ฉ๐™๐™š๐™ง ๐™ฉ๐™๐™š ๐™™๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™ž๐™˜๐™ฉ ๐™จ๐™๐™–๐™ก๐™ก ๐™ค๐™ง ๐™จ๐™๐™–๐™ก๐™ก ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™–๐™˜๐™˜๐™š๐™ฅ๐™ฉ ๐™–๐™ก๐™ก ๐™ง๐™š๐™ฆ๐™ช๐™š๐™จ๐™ฉ๐™จ.

Due to the language in the law, our district office and Board of Education will determine if we have adequate space in our facilities as well as other factors when reviewing all requests.

Students have until May 1 to submit a request to their local board of education.

These requests must be submitted to our central office by using this form by May 1, 2021.

The student and/or parents may rescind this request at any time before May 31st, 2021.

Warren County Public Schools would like to take this opportunity to share some of the important facts related to this bill so that you can make an informed decision regarding whether or not to request a supplemental school year for your child.

Additional important information to consider before requesting a supplemental year for your child follows:

1. ๐™๐™๐™š ๐™จ๐™ช๐™ฅ๐™ฅ๐™ก๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ก ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ค๐™ก ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข ๐™ฌ๐™–๐™จ ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™–๐™—๐™ก๐™ž๐™จ๐™๐™š๐™™ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™จ๐™ฉ๐™ช๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™จ ๐™ฉ๐™ค ๐™ง๐™š๐™ฉ๐™–๐™ ๐™š ๐™ค๐™ง ๐™จ๐™ช๐™ฅ๐™ฅ๐™ก๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™˜๐™ค๐™ช๐™ง๐™จ๐™š๐™จ ๐™ค๐™ง ๐™œ๐™ง๐™–๐™™๐™š๐™จ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™จ๐™ฉ๐™ช๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™๐™–๐™จ ๐™–๐™ก๐™ง๐™š๐™–๐™™๐™ฎ ๐™ฉ๐™–๐™ ๐™š๐™ฃ. ๐™Ž๐™ฉ๐™ช๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™จ ๐™ข๐™–๐™ฎ ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™ง๐™š๐™ฉ๐™–๐™ ๐™š ๐™ค๐™ง ๐™จ๐™ช๐™ฅ๐™ฅ๐™ก๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™˜๐™ค๐™ช๐™ง๐™จ๐™š๐™จ ๐™›๐™ง๐™ค๐™ข ๐™–๐™ฃ๐™ฎ ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ค๐™ก ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง ๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™ค 2020-21. This program was not established for students to explore coursework they otherwise did not have the opportunity to take.

2. ๐™๐™๐™š ๐™จ๐™ช๐™ฅ๐™ฅ๐™ก๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ก ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข ๐™ฌ๐™ž๐™ก๐™ก ๐™–๐™ก๐™ก๐™ค๐™ฌ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™–๐™ฃ ๐™–๐™™๐™™๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง ๐™›๐™ค๐™ง ๐™–๐™ก๐™ก ๐™จ๐™ฉ๐™ช๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™จ.

3. ๐™Ž๐™ฉ๐™ช๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™จ ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™ง๐™š๐™ฆ๐™ช๐™š๐™จ๐™ฉ ๐™– ๐™จ๐™ช๐™ฅ๐™ฅ๐™ก๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ก ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ค๐™ก ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง ๐™ฌ๐™ž๐™ก๐™ก ๐™—๐™š ๐™–๐™จ๐™จ๐™š๐™จ๐™จ๐™š๐™™ ๐™ž๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ฉ๐™š-๐™ง๐™š๐™ฆ๐™ช๐™ž๐™ง๐™š๐™™ ๐™–๐™จ๐™จ๐™š๐™จ๐™จ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™จ ๐™ค๐™› ๐™ฉ๐™๐™–๐™ฉ ๐™œ๐™ง๐™–๐™™๐™š ๐™ก๐™š๐™ซ๐™š๐™ก.

4. ๐™Š๐™ฃ๐™˜๐™š ๐™– ๐™๐™ž๐™œ๐™ ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ค๐™ก ๐™™๐™ž๐™ฅ๐™ก๐™ค๐™ข๐™– ๐™ž๐™จ ๐™ž๐™จ๐™จ๐™ช๐™š๐™™, ๐™ฉ๐™๐™š ๐™จ๐™ฉ๐™ช๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ'๐™จ ๐™›๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™˜๐™–๐™ก๐™˜๐™ช๐™ก๐™–๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™‚๐™‹๐˜ผ ๐™ฌ๐™ž๐™ก๐™ก ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™—๐™š ๐™–๐™ก๐™ฉ๐™š๐™ง๐™š๐™™ ๐™ค๐™ง ๐™˜๐™๐™–๐™ฃ๐™œ๐™š๐™™ ๐™–๐™จ ๐™– ๐™ง๐™š๐™จ๐™ช๐™ก๐™ฉ ๐™ค๐™› ๐™– 5๐™ฉ๐™ ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข. ๐™๐™๐™š ๐™จ๐™ช๐™ฅ๐™ฅ๐™ก๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ก ๐™˜๐™ค๐™ช๐™ง๐™จ๐™š๐™ฌ๐™ค๐™ง๐™ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™œ๐™ง๐™–๐™™๐™š๐™จ ๐™ฌ๐™ž๐™ก๐™ก ๐™—๐™š ๐™ž๐™ฃ๐™˜๐™ก๐™ช๐™™๐™š๐™™ o๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™จ๐™ฉ๐™ช๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ'๐™จ ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™ฃ๐™จ๐™˜๐™ง๐™ž๐™ฅ๐™ฉ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™ฅ๐™ช๐™ง๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™š๐™จ.

5. ๐˜ผ ๐™ง๐™š๐™ฉ๐™–๐™ ๐™š๐™ฃ ๐™๐™ž๐™œ๐™ ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ค๐™ก ๐™˜๐™ค๐™ช๐™ง๐™จ๐™š ๐™จ๐™๐™–๐™ก๐™ก ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™˜๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™ฉ ๐™–๐™จ ๐™–๐™ฃ ๐™–๐™™๐™™๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™˜๐™ง๐™š๐™™๐™ž๐™ฉ ๐™ฉ๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ง๐™™๐™จ ๐™œ๐™ง๐™–๐™™๐™ช๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ช๐™ฃ๐™ก๐™š๐™จ๐™จ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™จ๐™ฉ๐™ช๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™›๐™–๐™ž๐™ก๐™š๐™™ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ค๐™ง๐™ž๐™œ๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™˜๐™ค๐™ช๐™ง๐™จ๐™š.

6. ๐™„๐™ฉ ๐™จ๐™๐™ค๐™ช๐™ก๐™™ ๐™—๐™š ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™ฉ๐™๐™–๐™ฉ ๐™จ๐™ฉ๐™ช๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™จ ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™œ๐™ง๐™–๐™™๐™ช๐™–๐™ฉ๐™š ๐™›๐™ง๐™ค๐™ข ๐™๐™ž๐™œ๐™ ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ค๐™ก ๐™™๐™ช๐™ง๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฉ๐™๐™š 2020-21 ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ค๐™ก ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง ๐™–๐™ง๐™š ๐™ฃ๐™ค ๐™ก๐™ค๐™ฃ๐™œ๐™š๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ž๐™™๐™š๐™ง๐™š๐™™ ๐™๐™ž๐™œ๐™ ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ค๐™ก ๐™จ๐™ฉ๐™ช๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™จ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ก๐™–๐™ง๐™จ๐™๐™ž๐™ฅ ๐™ฅ๐™ช๐™ง๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™š๐™จ ๐™–๐™ฃ๐™™, ๐™ฉ๐™๐™š๐™ง๐™š๐™›๐™ค๐™ง๐™š, ๐™–๐™ง๐™š ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™š๐™ก๐™ž๐™œ๐™ž๐™—๐™ก๐™š ๐™›๐™ค๐™ง ๐˜ฟ๐™ช๐™–๐™ก ๐˜พ๐™ง๐™š๐™™๐™ž๐™ฉ ๐™ค๐™ง ๐™’๐™ค๐™ง๐™ ๐™๐™š๐™–๐™™๐™ฎ ๐˜ฟ๐™ช๐™–๐™ก ๐˜พ๐™ง๐™š๐™™๐™ž๐™ฉ ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ก๐™–๐™ง๐™จ๐™๐™ž๐™ฅ๐™จ ๐™™๐™ช๐™ง๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฉ๐™๐™š 2021-22 ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง. ๐™ƒ๐™ž๐™œ๐™ ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ค๐™ก ๐™œ๐™ง๐™–๐™™๐™ช๐™–๐™ฉ๐™š๐™จ ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™™๐™š๐™จ๐™ž๐™ง๐™š ๐™ฉ๐™ค ๐™ช๐™จ๐™š ๐™ฉ๐™๐™š๐™ž๐™ง ๐™†๐™€๐™€๐™Ž ๐™–๐™ฌ๐™–๐™ง๐™™๐™จ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™จ๐™š๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™™๐™–๐™ง๐™ฎ ๐™š๐™ญ๐™ฅ๐™š๐™ฃ๐™จ๐™š๐™จ ๐™ข๐™ช๐™จ๐™ฉ ๐™—๐™š ๐™š๐™ฃ๐™ง๐™ค๐™ก๐™ก๐™š๐™™ ๐™–๐™ฉ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™จ๐™š๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™™๐™–๐™ง๐™ฎ ๐™ก๐™š๐™ซ๐™š๐™ก ๐™–๐™จ ๐™ง๐™š๐™œ๐™ช๐™ก๐™–๐™ง ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™จ๐™š๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™™๐™–๐™ง๐™ฎ ๐™จ๐™ฉ๐™ช๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™จ ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™–๐™ง๐™š ๐™จ๐™ช๐™—๐™Ÿ๐™š๐™˜๐™ฉ ๐™ฉ๐™ค ๐™›๐™ช๐™ก๐™ก ๐™ฉ๐™ช๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ง๐™–๐™ฉ๐™š๐™จ. ๐™†๐™€๐™€๐™Ž ๐™˜๐™–๐™ฃ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™—๐™š ๐™ช๐™จ๐™š๐™™ ๐™ฉ๐™ค ๐™ฅ๐™–๐™ฎ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™™๐™ช๐™–๐™ก ๐™˜๐™ง๐™š๐™™๐™ž๐™ฉ.

7. ๐˜ผ๐™ก๐™ก KHSAA ๐™ง๐™ช๐™ก๐™š๐™จ ๐™ค๐™ง ๐™ง๐™š๐™œ๐™ช๐™ก๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ ๐™œ๐™ค๐™ซ๐™š๐™ง๐™ฃ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™–๐™ฉ๐™๐™ก๐™š๐™ฉ๐™ž๐™˜ ๐™š๐™ก๐™ž๐™œ๐™ž๐™—๐™ž๐™ก๐™ž๐™ฉ๐™ฎ, ๐™จ๐™ช๐™˜๐™ ๐™–๐™จ ๐™ง๐™ช๐™ก๐™š๐™จ ๐™ง๐™š๐™œ๐™–๐™ง๐™™๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™ฃ๐™จ๐™›๐™š๐™ง๐™จ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™–๐™œ๐™š ๐™ก๐™ž๐™ข๐™ž๐™ฉ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ, ๐™–๐™ง๐™š ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™ฌ๐™–๐™ž๐™ซ๐™š๐™™ ๐™ช๐™ฃ๐™™๐™š๐™ง ๐™ฉ๐™๐™ž๐™จ ๐™ก๐™–๐™ฌ.

8. ๐™๐™๐™ž๐™จ ๐™™๐™š๐™˜๐™ž๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ž๐™จ ๐™—๐™ž๐™ฃ๐™™๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™– ๐™›๐™ช๐™ก๐™ก ๐™จ๐™˜๐™๐™ค๐™ค๐™ก ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง.

It is recommended that before students and parents make a decision about whether or not a graduated senior will request 2021-2022 as a supplemental year, they consult guidance provided by the KHEAA , the CPE and the Kentucky High School Athletic Association

In order for our district to address the studentโ€™s needs in the areas of staff, schedule, and curriculum, we need to know which students are considering this option.

Please complete the form on or before May 1, 2021 only if you are interested in requesting the supplemental school year. If you have any questions, please contact us at 270-781-5150.

Copyright 2021 WBKO. All rights reserved.