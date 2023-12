The soccer slate on Sunday is not one to miss. The outings include Roma squaring off against A.C. Milan Women in a Women's Italian Serie A Soccer match.

Watch even more soccer action with ESPN+!

Soccer Streaming Live Today

Watch Women's Italian Serie A Soccer: Roma vs A.C. Milan Women

League: Women's Italian Serie A Soccer

Women's Italian Serie A Soccer Game Time: 6:23 AM ET

6:23 AM ET TV Channel: FOX Sports Networks

FOX Sports Networks Live Stream: Watch on Fubo!

Watch CAF Champions League Soccer: Mamelodi Sundowns vs Pyramids FC

League: CAF Champions League Soccer

CAF Champions League Soccer Game Time: 7:55 AM ET

7:55 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Copa Confederación de la CAF: Abu Salem SC vs Académie SOAR

League: Copa Confederación de la CAF

Copa Confederación de la CAF Game Time: 7:55 AM ET

7:55 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Ligue 1: RC Strasbourg Alsace vs Le Havre

League: Ligue 1

Ligue 1 Game Time: 8:55 AM ET

8:55 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Ligue 1: Metz vs Stade Brestois

League: Ligue 1

Ligue 1 Game Time: 8:55 AM ET

8:55 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Premier League: Everton FC vs Chelsea FC

League: Premier League

Premier League Game Time: 9:00 AM ET

9:00 AM ET TV Channel: USA Network

USA Network Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Copa Confederación de la CAF: Rivers United F.C. vs Club Africain

League: Copa Confederación de la CAF

Copa Confederación de la CAF Game Time: 10:00 AM ET

10:00 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Italian Serie B Soccer: Parma vs Palermo

League: Italian Serie B Soccer

Italian Serie B Soccer Game Time: 10:10 AM ET

10:10 AM ET TV Channel: FOX Sports Networks

FOX Sports Networks Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Primeira Liga: Clube de Futebol Estrela da Amadora vs Boavista

League: Primeira Liga

Primeira Liga Game Time: 10:30 AM ET

10:30 AM ET TV Channel: GolTV

GolTV Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Copa Confederación de la CAF: Académica Petróleos Clube do Lobito vs Dreams FC

League: Copa Confederación de la CAF

Copa Confederación de la CAF Game Time: 10:55 AM ET

10:55 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Copa Confederación de la CAF: Académica Petróleos Clube do Lobito vs Dreams FC

League: Copa Confederación de la CAF

Copa Confederación de la CAF Game Time: 10:55 AM ET

10:55 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Turkish Süper Lig: Gaziantep vs Trabzonspor AS

League: Turkish Süper Lig

Turkish Süper Lig Game Time: 10:55 AM ET

10:55 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Copa Confederación de la CAF: Al Hilal Omdurman vs Supersport United FC

League: Copa Confederación de la CAF

Copa Confederación de la CAF Game Time: 11:00 AM ET

11:00 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Premier League: Tottenham Hotspur FC vs Newcastle United FC

League: Premier League

Premier League Game Time: 11:30 AM ET

11:30 AM ET TV Channel: USA Network

USA Network Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Premier League: Tottenham Hotspur FC vs Newcastle United FC

League: Premier League

Premier League Game Time: 11:30 AM ET

11:30 AM ET TV Channel: NBC Sports Networks

NBC Sports Networks Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Copa Confederación de la CAF: RS Berkane vs CSMD Diable Noirs

League: Copa Confederación de la CAF

Copa Confederación de la CAF Game Time: 1:55 PM ET

1:55 PM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Copa Confederación de la CAF: Sekhukhune United FC vs Stade Malien de Bamako

League: Copa Confederación de la CAF

Copa Confederación de la CAF Game Time: 1:55 PM ET

1:55 PM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Copa Confederación de la CAF: USM Alger vs Future FC

League: Copa Confederación de la CAF

Copa Confederación de la CAF Game Time: 1:55 PM ET

1:55 PM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Ecuadorian Serie A Soccer: Independiente del Valle vs Liga de Quito

League: Ecuadorian Serie A Soccer

Ecuadorian Serie A Soccer Game Time: 4:30 PM ET

4:30 PM ET TV Channel: GolTV

GolTV Live Stream: Watch on Fubo!

Make sure you're following along with soccer action from around the world all year long on Fubo and ESPN+!